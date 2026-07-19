На Украине начали массово задерживать и направлять на службу выходцев из Азии

РИА Новости: На Украине задерживают и направляют на службу выходцев из Азии

Украинские миграционные органы начали массовые задержания граждан азиатских государств, прибывших в страну на заработки. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, задержанных женщин в основном депортируют, тогда как мужчин фактически принудительно направляют на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сначала их определяют на тыловые должности, впоследствии переводят в штурмовые подразделения.

Ранее сражавшийся на стороне ВСУ наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами. По его словам, однажды на полигоне случился инцидент, в ходе которого командиры ВСУ едва не сломали руки некоторым его товарищам.