МИД обвинил Украину в планировании операций террористов в Африке

Башкин: Украина и Франция совместно планируют операции террористов в Африке

Специалисты из Украины и Франции активно участвуют в планировании операций террористов в Африке. С таким утверждением выступил директор департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин в беседе с ТАСС.

Как пояснил дипломат, речь идет не только о передаче разведданных, но и непосредственно о процессе планирования. «Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», — сказал Башкин.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты украинского производства появились у боевиков в Африке.