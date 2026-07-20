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05:58, 20 июля 2026Мир

МИД обвинил Украину в планировании операций террористов в Африке

Башкин: Украина и Франция совместно планируют операции террористов в Африке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Специалисты из Украины и Франции активно участвуют в планировании операций террористов в Африке. С таким утверждением выступил директор департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин в беседе с ТАСС.

Как пояснил дипломат, речь идет не только о передаче разведданных, но и непосредственно о процессе планирования. «Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций», — сказал Башкин.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты украинского производства появились у боевиков в Африке.

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