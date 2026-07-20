Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:10, 20 июля 2026Мир

Украинские БПЛА появились в Африке

Директор департамента МИД РФ Башкин: БПЛА украинского производства появились в Африке
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинского производства появились у боевиков в Африке. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин.

Дипломата спросили, попадает ли в Африку разворованное украинское оружие.

«Я не думаю, что речь идет о разворованном вооружении. Скорее, о более современных типах вооружений — о достаточно продвинутой модели БПЛА украинского производства, систем РЭБ, не только FPV-дронов, но и тяжелых беспилотников типа "Баба-яга"», — сказал Башкин.

Директор департамента отметил, что украинские военные советники есть на северном приграничье в Мали, где располагаются туареги, а также в других районах, где действуют джихадисты. По его словам, их учат пользоваться современным оружием украинского и западного производства.

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков заявил, что Украина лезет в Африку по наставлению западных стран. До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указывал, что России на африканском театре военно-политических действий приходится иметь дело с украинскими военными, спецслужбами и их специальными миссиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу
    Украинские БПЛА появились в Африке
    Вице-президент США стал отцом в четвертый раз
    Аргентинский футболист устроил потасовку после матча против Испании
    Бывшую учительницу года арестовали за секс со школьником
    Раскрыта неожиданная польза популярных специй для мозга и кишечника
    В европейской стране заявили о сохранении соглашений с Россией
    Россиянам напомнили количество рабочих дней и выходных в августе
    Ямаль вошел в пятерку самых молодых чемпионов мира
    Экс-премьер Украины заявил о репрессиях в республике
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok