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03:59, 18 июля 2026Мир

В Госдуме высказались о «лезущей в Африку» Украине

Депутат Новичков: Украина лезет в дела Африки по наставлению Запада
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Army / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина лезет в Африку по наставлению западных стран. Об этом в интервью ТАСС высказался зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков.

«Украину не интересует то, что она создает проблемы не столько России, сколько самим африканским странам. Это подход, традиционно исповедуемый западными спецслужбами, и понятно, что Украина не сама догадалась лезть в африканские дела. Ей подсказали коллеги из Лондона, Вашингтона и Парижа, которые традиционно работают на африканском континенте», — сказал он.

По мнению депутата, Украина пытается создать напряжение в тех частях Африки, где присутствуют российские войска и специалисты. Он отметил, что под угрозой находятся страны Западной, Южной и Восточной Африки.

Ранее на попытки Украины создать второй фронт в Африке отреагировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Запад пытается разжигать конфликты, используя для этого в том числе возможности украинского режима. Тот охотно на это идет, наращивая тем самым, как ему кажется, свой политический вес и востребованность в глазах западных партнеров», — отметил он.

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