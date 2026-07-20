В США заявили о риске ядерной катастрофы из-за действий Европы на Украине

Профессор Миршаймер: Действия Европы на Украине могут привести к ядерной катастрофе

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о риске ядерной катастрофы из-за давления Европы на Россию и помощи Украине. Он высказал мнение на своем YouTube-канале.

Профессор из США пояснил, что действия Запада могут привести к катастрофе, поскольку Россия — «страна, до зубов вооруженная ядерным оружием», которую не удастся «выбить из числа великих держав». «Чтобы избежать катастрофы, в США и Европе нужна элита, умеющая мыслить стратегически», — сказал Миршаймер.

Он подчеркнул, что прежде всего риски несут действия Запада в рамках российско-украинского конфликта. Профессор указал, что российские войска добиваются успеха. Если же Украина начнет сдавать позиции, Европе придется усилить давление, добавил Миршаймер. «Русским тогда тоже придется усилить давление. (…) Это может очень плохо кончиться», — предупредил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска в зоне проведения спецоперации быстро уничтожают все, что Украина выводит на поле боя, и Киев несет катастрофические потери.