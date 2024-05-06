В Италии рассказали о последствиях прорыва ВС России в Очеретино для Украины

IL Fatto Quotidiano: прорыв РФ в Очеретино может вызвать эффект домино для ВСУ

Прорыв Вооруженных сил России в районе села Очеретино в ДНР может спровоцировать эффект домино и обрушить оборону ВСУ. Москва планирует «вести войска к реке Днепр», сказано в статье итальянской газеты IL Fatto Quotidiano.

«Ситуация на фронте для Киева складывается неблагоприятная. Русские непрерывно наступают и прорвали украинскую линию обороны на нескольких участках, где не хватает боеприпасов и, главным образом, бойцов», — указали журналисты.

Последняя брешь в обороне ВСУ располагается в районе Очеретино. Успешное продвижение российских военных на этом участке может вызвать эффект домино и поспособствовать развитию наступления, подчеркивается в статье.

Как указали авторы материала, события в Очеретино разворачиваются для Киева «самым драматическим образом». В частности, «украинские солдаты бегут или сдаются в плен».

Ранее в ДНР рассказали, что взятие под контроль поселка Очеретино позволит усилить огневое давление на линии снабжения Вооруженных сил Украины. Так, новые позиции позволят армии России наносить удары по идущим на Красноармейском и Димитров трассам, с помощью которых снабжаются ВСУ.

5 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино в ДНР.

