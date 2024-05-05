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19:59, 5 мая 2024Бывший СССР

Названа тактическая роль взятия под контроль Российской армией Очеретино

Взятие Очеретино позволило РФ усилить огневое давление на линии снабжения ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие под контроль поселка Очеретино позволит усилить огневое давление на линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тактическую роль в воскресенье, 5 мая, назвал источник ТАСС в силовых структурах ДНР.

По данным агентства, новые позиции позволят армии России наносить удары по идущим на Красноармейском и Димитров трассам, с помощью которых снабжаются ВСУ.

Ранее 5 мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого, 23 апреля, сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.

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      Владимир Седов
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