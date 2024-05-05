Названа тактическая роль взятия под контроль Российской армией Очеретино

Взятие Очеретино позволило РФ усилить огневое давление на линии снабжения ВСУ

Взятие под контроль поселка Очеретино позволит усилить огневое давление на линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тактическую роль в воскресенье, 5 мая, назвал источник ТАСС в силовых структурах ДНР.

По данным агентства, новые позиции позволят армии России наносить удары по идущим на Красноармейском и Димитров трассам, с помощью которых снабжаются ВСУ.

Ранее 5 мая Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Очеретино в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого, 23 апреля, сообщалось, что украинская бригада оставила Очеретино без соответствующего распоряжения военного командования. В результате российские войска заняли населенный пункт.