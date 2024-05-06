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06:26, 6 мая 2024Силовые структуры

Замглавы Минобороны Иванова попросили перевести под домашний арест. Адвокаты жалуются, что не могут к нему попасть

Адвокат Иванова обжалует решение суда для смягчения приговора на домашний арест
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Минобороны России / Global Look Press

Защита замглавы Минобороны Тимура Иванова попросила отпустить его под домашний арест. Такой запрос был направлен в Мосгорсуд.

В среду, 8 мая, суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение заключить подозреваемого по делу о взятке на сумму 1 миллиард 185 миллионов рублей под стражу.

Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения

Денис Балуевадвокат Тимура Иванова
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Защита надеется, что суд смягчит свое решение о заключении в СИЗО

Сам Иванов не настаивал на очном присутствии в суде. Замминистра обороны решил участвовать в слушании из СИЗО «Лефортово» по видеосвязи. На изменении меры пресечения настаивают представители защиты Иванова, они жалуются, что несколько дней не могут попасть к нему в самый известный изолятор России, где Иванов проходит двухнедельный карантин.

Адвокаты предлагают назначить Тимуру Иванову домашний арест либо в квартиру в центре Москвы, которая находится напротив Верховного суда, либо в дом на Рублевке, который, как выяснилось в ходе следствия, был взят в ипотеку. Защита надеется, что суд смягчит свое решение, так как Иванов имеет заслуги перед Родиной и отмечен множеством наград, в частности, званиями героя Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Кроме того, адвокаты рассматривают вариант предложить за фигуранта залог, но с его оплатой могут возникнуть сложности, поскольку счета военного чиновника были арестованы.

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Адвокат прокомментировал видео с сумками с наличными

Кроме того, Балуев прокомментировал распространенную рядом Telegram-каналов видеозапись с большим количеством сумок с наличностью, якобы найденных в ходе обысков у Иванова. По словам адвоката, все это к Иванову не имеет никакого отношения.

Это не его деньги и не его объект, я не знаю, где и когда это снимали

Денис Балуевадвокат Тимура Иванова

По решению Басманного суда Москвы, Тимур Иванов заключен под стражу до 23 июля. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Генералу предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

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      Марина Совина
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