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13:48, 28 февраля 2024Экономика

В Китае назвали причину сбоев в расчетах с Россией

Посол Ханьхуэй: провести расчеты России и Китая помешали третьи страны
Чжан Ханьхуэй

Чжан Ханьхуэй. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Третьи страны помешали провести двухсторонние расчеты между Россией и КНР. Причину сбоев назвал посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, его цитирует РИА Новости.

«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть», — пояснил он.

Доля юаня в расчетах между странами уже превысила 90 процентов и продолжит расти: использование национальных валют упрощает контакты между предпринимателями двух стран, добавил дипломат.

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С начала 2024 года три из четырех крупнейших банков Китая перестали принимать платежи от российских подсанкционных кредитных организаций. Ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China.

Как отмечают источники в российских кредитных организациях, платежи отклоняются независимо от того, через какую систему они идут — европейскую SWIFT, российскую СПФС или китайскую CIPS.

Государственные банки Китая начали пересмотр политики работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны Соединенных Штатов. Некоторые банки Китая начали возвращать платежи из России на фоне опасений по поводу вторичных санкций Запада.

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      Вячеслав Агапов
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