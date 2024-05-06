Россия объявила в розыск бывшего министра внутренних дел Украины
МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова
МВД России объявило в федеральный розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье. Об этом гласит база розыска ведомства, передает ТАСС.
Статья, по которой разыскивается фигурант, не приводится.
Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.
До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил объявление Россией в розыск президента республики Владимира Зеленского. По его словам, это является своевременным и связано с близящимся окончанием его полномочий.