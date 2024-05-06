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02:26, 6 мая 2024Россия

Россия объявила в розыск бывшего министра внутренних дел Украины

МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье. Об этом гласит база розыска ведомства, передает ТАСС.

Статья, по которой разыскивается фигурант, не приводится.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил объявление Россией в розыск президента республики Владимира Зеленского. По его словам, это является своевременным и связано с близящимся окончанием его полномочий.

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      Александра Синицына
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