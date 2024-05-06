Россия объявила в розыск бывшего министра внутренних дел Украины

МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) по уголовной статье. Об этом гласит база розыска ведомства, передает ТАСС.

Статья, по которой разыскивается фигурант, не приводится.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил объявление Россией в розыск президента республики Владимира Зеленского. По его словам, это является своевременным и связано с близящимся окончанием его полномочий.