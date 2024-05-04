Объявление Зеленского в розыск объяснили

Экс-депутат Рады: розыск Зеленского связан со скорым истечением его полномочий

Объявление в розыск в России президента Украины Владимира Зеленского является своевременным и связано с близящимся окончанием его полномочий. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

Карточка Зеленского появилась в базе разыскиваемых МВД России лиц 4 мая.

Килинкаров напомнил, что срок пребывания Зеленского на посту президента Украины истекает 21 мая. «Когда он после 21 мая становится человеком с сомнительной легитимностью, это (объявление в розыск — прим. "Ленты.ру") очень правильно», — сказал он.

Рассуждая о будущем Зеленского, экс-депутат допустил, что в какой-то момент он перестанет быть интересен западным покровителям. В этом случае надежда Зеленского «постучаться в посольство США или Великобритании» может не оправдаться, подчеркнул Килинкаров и добавил, что современная история знает по крайней мере один такой эпизод. О каком именно политике идет речь, спикер не уточнил.

Помимо Зеленского, 4 мая был объявлен в розыск бывший президент Украины Петр Порошенко. Его карточка также появилась в базе МВД России. В связи с совершением какого преступления разыскивается политик, в министерстве не уточнили.