МВД России объявило Зеленского в розыск

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского

МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

В ней говорится, что Зеленский разыскивается по статье УК РФ, но не уточняется, по какой именно (ранее о возбуждении уголовного дела в отношении него не сообщалось). Также указана дата и место рождения Зеленского и национальность («украинец»).

В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что признавать Владимира Зеленского в качестве президента Украины после 20 мая, возможно, не придется. «Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — отмечал он.

21 мая истекают президентские полномочия Зеленского. Несмотря на отсутствие запрета на голосование в период боевых действий, Киев отказался от проведения выборов главы государства весной 2024 года. При этом ранее стало известно, что ради легитимизации Зеленского офис президента Украины может распустить парламент.