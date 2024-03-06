Украина допустила роспуск парламента для легитимизации Зеленского

Офис президента Украины допустил роспуск парламента для легитимизации Зеленского

Офис президента Украины может распустить парламент для сохранения легитимности действующего главы государства Владимира Зеленского после истечения его президентских полномочий 20 мая. Такое мнение выразил оппозиционный украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Все понимают возможный сценарий, при котором Офис президента, чтобы не передавать власть парламенту после 20 мая, может этот парламент распустить, если будут сложены больше150 мандатов народных депутатов», — сообщил политик.

Дубинский счел такой вариант событий реалистичным, предположив, что около 50 депутатов могут сложить полномочия по «первому кивку» руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, добавив, что, по его мнению, еще 30 депутатов из других фракций готовы уйти добровольно.

«Остается найти всего лишь 70-80 "слуг", которые будут готовы "пострадать за царя". Учитывая высокий патриотизм отдельных "слуг народа", уверен, в этом не будет сложности», — заключил Дубинский.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила, что у действующего президента страны Владимира Зеленского не возникнет проблем с легитимностью по истечении его полномочий 20 мая. По мнению ведомства, выборы должны состояться после отмены военного положения в стране, а Зеленский должен оставаться на посту до вступления в должность нового главы государства.