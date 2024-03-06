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13:36, 6 марта 2024Бывший СССР

ЦИК Украины заявил об отсутствии проблем с легитимностью Зеленского после 20 мая

ЦИК Украины: Проблем с легитимностью у Владимира Зеленского не возникнет

Фото: Florion Goga / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины заявила, что у действующего президента страны Владимира Зеленского не возникнет проблем с легитимностью по истечении его полномочий 20 мая, передает ТАСС.

«Президент не может передавать свои полномочия другим лицам, должен исполнять свои полномочия до вступления в должность нового главы государства», — сообщили в ведомстве, добавив, что выборы должны состояться после отмены военного положения в стране. Зеленский, по мнению ЦИК, должен оставаться на посту до вступления в должность нового главы государства.

Ранее офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд по вопросу о легитимности пребывания президента на посту. Многие в его команде считают обращение в Конституционный суд запоздалым. Но основным сдерживающим фактором для передачи обращения является то, что у офиса нет уверенности в получении быстрого и положительного для президента решения.

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      Валентин Карант
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