Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:02, 27 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский решил урегулировать вопрос легитимности через Конституционный Суд

Зеленский запланировал решить вопрос легитимности через Конституционный Суд
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный Суд по вопросу о легитимности пребывания Зеленского на посту президента, об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Ведомство, как сообщает издание, планирует урегулировать вопрос истечения 20 мая 2024 года срока полномочий президента обращением в Конституционный суд с представлением толкования тех положений Конституции, которые регламентируют проведение президентских выборов и пятилетний срок полномочий.

По заявлению издания, многие в команде президента считают обращение в Конституционный суд запоздалым. Но основным сдерживающим фактором для передачи обращения является то, что у офиса нет уверенности в получении быстрого и положительного для президента решения.

Ранее о потере легитимности президента Украины Владимира Зеленского заявлял бывший премьер Украины Николай Азаров. Он напомнил, что 21 мая заканчивается срок полномочий Зеленского. Это указано в Конституции Украины, которая не предполагает отмены президентских выборов в результате введения военного положения.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Калининграде ответили на угрозы посла Литвы нейтрализовать город

      Оппозиция Армении заявила о решении властей установить статус нейтральной страны

      В Литве заявили о возможности отправки военных на Украину

      Московский продюсер умер после пластической операции у звездного хирурга

      Симоньян рассказала о нежелании выезжать за границу

      Сотрудница лжеобменника взяла у россиянина миллионы и вылезла с ними через окно

      Короля европейской страны госпитализировали во время отпуска

      Россиянам назвали стоимость пляжных туров в Дагестан летом

      В России объяснили отказ европейских стран отправлять военных на Украину

      В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к пуску «Союза МС-25»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше