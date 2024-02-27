Зеленский решил урегулировать вопрос легитимности через Конституционный Суд

Зеленский запланировал решить вопрос легитимности через Конституционный Суд

Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный Суд по вопросу о легитимности пребывания Зеленского на посту президента, об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Ведомство, как сообщает издание, планирует урегулировать вопрос истечения 20 мая 2024 года срока полномочий президента обращением в Конституционный суд с представлением толкования тех положений Конституции, которые регламентируют проведение президентских выборов и пятилетний срок полномочий.

По заявлению издания, многие в команде президента считают обращение в Конституционный суд запоздалым. Но основным сдерживающим фактором для передачи обращения является то, что у офиса нет уверенности в получении быстрого и положительного для президента решения.

Ранее о потере легитимности президента Украины Владимира Зеленского заявлял бывший премьер Украины Николай Азаров. Он напомнил, что 21 мая заканчивается срок полномочий Зеленского. Это указано в Конституции Украины, которая не предполагает отмены президентских выборов в результате введения военного положения.