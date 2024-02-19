Зеленскому предрекли потерю легитимности после 21 мая

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, когда истечет срок его полномочий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Азаров напомнил, что 21 мая заканчивается срок полномочий Зеленского. Это указано в Конституции Украины, которая не предполагает отмену президентских выборов в результате введения военного положения.

«Эта тема должна быть сейчас ключевой для всех, кто борется с киевским режимом», — призвал экс-премьер.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборы президента страны точно не состоятся весной 2024 года. «Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение», — отметил он.