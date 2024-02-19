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09:05, 19 февраля 2024Бывший СССР

Зеленскому предрекли потерю легитимности после 21 мая

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский утратит свою легитимность после 21 мая, когда истечет срок его полномочий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Азаров напомнил, что 21 мая заканчивается срок полномочий Зеленского. Это указано в Конституции Украины, которая не предполагает отмену президентских выборов в результате введения военного положения.

«Эта тема должна быть сейчас ключевой для всех, кто борется с киевским режимом», — призвал экс-премьер.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что выборы президента страны точно не состоятся весной 2024 года. «Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение», — отметил он.

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      Марина Совина
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