Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:38, 6 февраля 2024Бывший СССР

Глава СНБО Украины исключил проведение выборов весной 2024 года

Глава СНБО Данилов: выборы президента Украины не состоятся весной 2024 года

Фото: Alina Smutko / Reuters

Выборы президента Украины точно не состоятся весной 2024 года. Отмену президентских выборов исключил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в эфире «24 канала», запись доступна на YouTube.

«Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение», — заявил он.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней. При этом действие полномочий президента Украины истекает в мае 2024 года.

Ранее киевский политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что офис Владимира Зеленского оказался «в ловушке», после того как отказался от проведения выборов. По его словам, люди стали замечать большие ошибки властей, а Рада не обладает реальной легитимностью.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

      Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

      Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

      Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

      Названы самые частые причины пожара в домах россиян

      Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

      Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

      Евросоюз назвал сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше