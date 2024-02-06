Глава СНБО Украины исключил проведение выборов весной 2024 года

Глава СНБО Данилов: выборы президента Украины не состоятся весной 2024 года

Выборы президента Украины точно не состоятся весной 2024 года. Отмену президентских выборов исключил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов в эфире «24 канала», запись доступна на YouTube.

«Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение», — заявил он.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней. При этом действие полномочий президента Украины истекает в мае 2024 года.

Ранее киевский политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что офис Владимира Зеленского оказался «в ловушке», после того как отказался от проведения выборов. По его словам, люди стали замечать большие ошибки властей, а Рада не обладает реальной легитимностью.