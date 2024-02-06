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07:43, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили об оказавшемся в ловушке Зеленском

Киевский политтехнолог Гайдай: Зеленский попал в ловушку, когда отменил выборы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Киевский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире украинского радио NV заявил, что офис Владимира Зеленского оказался «в ловушке», когда отказался от проведения выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

«А если вы забираете у общества и даже его убеждаете, потому что большинство украинцев тоже так считают, убеждаете, что вас сейчас менять не нужно, то единственный выход — это победа», — заявил он.

По его словам, сегодня на Украине понимают, что конфликт затягивается. Гражданам стали заметны большие ошибки властей и «невозможность решать самые важные вопросы нашего выживания», отметил эксперт. Политтехнолог добавил, что для Верховной Рады время прошло, поскольку у нее нет реальной легитимности. Он также отметил, что Зеленскому конституция не позволит сохранить свой пост после истечения каденции.

«Переизбраться снова, когда нет победы, а конфликт затягивается, будет сложно», — сказал Гайдай. В связи с этим, по его словам, Украина столкнулась с типичным политическим кризисом. Он заявил, что военно-политическое руководство страны не может поменять курс, а у граждан «нет возможности легитимно его сменить».

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года. Зеленский их фактически отменил, продлив действие военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Зеленского от выборов стремлением украинского политика как можно дольше оставаться у власти. «Мы слышали, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — отметил министр.

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      Марина Совина
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