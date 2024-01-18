Лавров отметил участившееся непослушание Зеленского

Лавров: Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще отбивается от рук западных кураторов, и этим объясняется отказ Киева от проведения выборов главы государства. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы слышали, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук», — отметил министр.

Причиной участившегося непослушания украинского лидера Лавров назвал его желание как можно дольше оставаться у власти.

Ранее депутат Верховной Рады Гео Лерос обвинил Зеленского в растрате государственного бюджета. Политик утверждает, что с 2012 года глава государства и его приближенные вывели на офшоры порядка 40 миллионов долларов от бизнесмена Игоря Коломойского.