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02:52, 18 января 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в растрате госбюджета

Депутат Рады Лерос: Зеленский разворовывает государственный бюджет

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос обвинил президента страны Владимира Зеленского в растрате государственного бюджета. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

Как утверждает политик, с 2012 года украинский лидер и его приближенные вывели на офшоры порядка 40 миллионов долларов от бизнесмена Игоря Коломойского. Кроме того, добавил он, в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом приобретал недвижимость за границей на средства из госбюджета. «Украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно — не лопнет ли его харя от вывода подобных капиталов из нашей страны?» — заявил Лерос.

Ранее стало известно, что два бывших высокопоставленных чиновника из Минобороны Украины попали под следствие по делу о коррупции. Их обвиняют в воровстве на закупках для украинской армии.

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      Марина Совина
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