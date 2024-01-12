На Украине обвинили в коррупции бывшее руководство Минобороны

Два бывших топ-чиновника МО Украины попали под следствие по делу о коррупции

Два бывших высокопоставленных служебных лица из Министерства обороны Украины попали под следствие по делу о коррупции, их обвиняют в воровстве на закупках для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель министра обороны республики Дмитрий Клименков в эфире национального телемарафона, передает «Зеркало недели».

«Проанализировали эти контракты [о закупках для ВСУ], оказалось, что, например, договоры на поставку формы были заключены в начале 2023 года по схеме прямых договоров и единоличного принятия решений. Но по этому эпизоду два должностных лица, работавших в Минобороны, уже находятся под следствием», — заявил Клименко.

Он также добавил, что один из топ-чиновников в прошлом являлся заместителем министра обороны.

Расследование связано с делом в отношении львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, которого обвиняют в нанесении Минобороны Украины ущерба более чем на миллиард гривен из-за коррупционных схем закупки одежды и белья для ВСУ.

9 января в Минобороны Украины заявили, что расторгли все контракты с пулом компаний Гринкевича после коррупционного скандала.