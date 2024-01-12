Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 12 января 2024Бывший СССР

На Украине обвинили в коррупции бывшее руководство Минобороны

Два бывших топ-чиновника МО Украины попали под следствие по делу о коррупции
СюжетМинобороны:

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Два бывших высокопоставленных служебных лица из Министерства обороны Украины попали под следствие по делу о коррупции, их обвиняют в воровстве на закупках для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель министра обороны республики Дмитрий Клименков в эфире национального телемарафона, передает «Зеркало недели».

«Проанализировали эти контракты [о закупках для ВСУ], оказалось, что, например, договоры на поставку формы были заключены в начале 2023 года по схеме прямых договоров и единоличного принятия решений. Но по этому эпизоду два должностных лица, работавших в Минобороны, уже находятся под следствием», — заявил Клименко.

Он также добавил, что один из топ-чиновников в прошлом являлся заместителем министра обороны.

Расследование связано с делом в отношении львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, которого обвиняют в нанесении Минобороны Украины ущерба более чем на миллиард гривен из-за коррупционных схем закупки одежды и белья для ВСУ.

9 января в Минобороны Украины заявили, что расторгли все контракты с пулом компаний Гринкевича после коррупционного скандала.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Будет означать объявление войны». Медведев предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину

      Туристке подсунули фейковую сумку Hermes за 3,5 миллиона рублей в Таиланде

      Дочь Тутберидзе рассказала о нервах на чемпионате Европы

      Боня показала лицо без макияжа после жалоб на пластику

      Российский подросток расправился с опекуншей и угнал ее машину

      Хуситы высказались о повреждениях в результате атак США и Великобритании

      Украинские моряки попали в плен к йеменским хуситам

      Полицейские проверят новогоднее шоу с эротическими сценами в российском ДК

      Глава российского села лишился должности после показа детям Деда Мороза без брюк

      «Ростов» объявил о переходе Роналдо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости