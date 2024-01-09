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15:21, 9 января 2024Бывший СССР

В Минобороны Украины отреагировали на коррупционный скандал с закупками для ВСУ

Минобороны Украины: контракты с Гринкевичем разорваны из-за скандала с закупками
Игорь Гринкевич

Игорь Гринкевич. Кадр: УКРАЇНА СЬОГОДНІ / YouTube

Министерство обороны Украины (МОУ) расторгло все контракты с пулом компаний украинского бизнесмена Игоря Гринковича из-за коррупционного скандала с закупками для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на пресс-конференции «Легкая промышленность — за прозрачные закупки» заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко, передает «РБК-Украина».

«После публикации в СМИ статьи Минобороны приняло решение о разрыве тех договоров, которые предварительно МОУ были заключены», — сказал Половенко.

29 декабря Государственное бюро расследований Украины задержало Гринкевича при попытке дачи взятки в размере 500 тысяч долларов. Львовский предприниматель хотел добиться содействия в возвращении имущества компании, изъятого по уголовному производству.

Имущество было арестовано осенью 2023 года в рамках расследования сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, нанесших Минобороны более одного миллиарда гривен ущерба.

7 января стало известно о другом коррупционном скандале в МОУ. В частности, сообщалось, что полковник Сил логистики ВСУ Александр Козловский присвоил на закупках 170 миллионов гривен и приобрел 47 земельных участков.

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      Глеб Палехов
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