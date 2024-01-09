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14:10, 9 января 2024Бывший СССР

Чиновник Минобороны Украины незаконно заработал на 47 земельных участков

Логист Минобороны Украины Козловский присвоил 170 млн гривен на закупках

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Чиновник министерства обороны Украины Александр Козловский, подозреваемый в организации семейного подряда на поставках для Вооруженных сил Украины (ВСУ), приобрел десятки участков земли. Об этом пишет издание «Наші гроші».

Как стало известно по итогам досудебного расследования, летом 2023 года Козловский приобрел 47 земельных участков на территории Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Житомирской, Полтавской областей. При этом право собственности на участки оформлено на тещу и тестя чиновника.

Также сообщается, что логист Минобороны Украины приобрел квартиру в Киеве площадью 158 квадратных метров и внедорожник Toyota Corolla Cross Hybrid.

Центр противодействия коррупции Украины сообщил, что Козловский присвоил 170 миллионов гривен, переведя их на счета фирм жены, тещи и тестя. Также он снял часть средств наличными в банкоматах.

Ранее бойцы украинской армии в интервью Franceinfo обвинили в проблемах на фронте «тыловых крыс» во власти. Один из солдат заявил, что сражается не за политиков, присваивающих выделяемые Западом средства.

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      Юрий Леонов
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