Бойцы ВСУ обвинили в проблемах на фронте «тыловых крыс» во власти

Franceinfo: бойцы ВСУ пожаловались на проблемы на фронте из-за коррупции властей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы на фронте из-за коррупции. В этом представителей власти обвинили бойцы украинской армии в интервью Franceinfo.

«Если бы наше правительство и парламентарии не воровали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте», — сказал солдат по имени Александр.

Другой боец заявил, что сражается не за политиков, присваивающих выделяемые Западом средства. Его сослуживец пожаловался на необходимость самостоятельно покупать обмундирование.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в ВСУ. По его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за последние четыре месяца.