Министр обороны Украины рассказал о коррупции в ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров заявил о масштабной коррупции в ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ) — по его словам, аудит выявил совершенных нарушений более чем на 10 миллиардов гривен за короткий срок. Об этом он написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Они (внутренний аудит Министерства обороны и обновленная генеральная инспекция Минобороны — прим. «Ленты.ру») уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен, совершенных ранее», — заявил Умеров.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в отношении бывших чиновников Министерства обороны. Экс-замминистра и начальника одного из департаментов уличили в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при поставке бронежилетов для ВСУ.

По мнению соучредителя и исполнительного директора Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарьи Каленюк, украинское руководство не справляется с оснащением армии. Надеждой для ВСУ остаются поставки западного снаряжения.