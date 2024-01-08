На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-чиновников Минобороны

На Украине обвинили экс-чиновников Минобороны в растрате 25 миллионов долларов

На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-замминистра Минобороны и начальника департамента ведомства за присвоение бюджетных денег. Об этом пишет Telegram-канал силового органа.

Бывших чиновников уличили в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при поставке бронежилетов для вооруженных сил Украины (ВСУ). «Продукция, согласно выводам судебно-баллистических и товароведческих экспертиз, не позволяла использовать их военнослужащими по целевому назначению из-за несоответствия стандартам. Это ставило под угрозу жизнь и здоровье наших воинов на передовой», — отмечается в сообщении.

Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 28, части 2 статьи 114-1 («Препятствование законной деятельности ВСУ») и части 5 статьи 191 («Расход чужого имущества путем злоупотребления служебным положением)» Уголовного кодекса Украины, которые подразумевают наказание до пяти лет лишения свободны.

Ранее сообщалось, что Киевская государственная городская администрация ворует бюджетные средства вместо их отправки на помощь фронту. Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что власти потратили только один процент на помощь украинской армии, «распилив» остальные деньги в процессе реконструкции в различных частях Киева.