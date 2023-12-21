Генерал ВСУ возмутился растратой бюджета на благоустройство Киева
Киевская государственная городская администрация (КГГА) ворует бюджетные средства вместо их отправки на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».
По словам офицера, КГГА потратила только один процент бюджета на помощь украинской армии, «распилив» остальные деньги в процессе реконструкции в различных частях Киева.
«Вчера проезжал по Киеву вдоль бульвара Шевченко. Я увидел, как энергично осуществляется ремонт, хотя у бульвара было нормальное состояние. Я задаю вопрос: "Некуда деньги девать?". Сначала перекладывали брусчатку на улице Хмельницкого, а теперь начали закладывать на бульваре Шевченко», — возмутился он.
В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал проект бюджета республики на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (свыше 43 миллиардов долларов). До этого сообщалось о его решении изъять деньги на нужды ВСУ из региональных бюджетов.