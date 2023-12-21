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18:38, 21 декабря 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ возмутился растратой бюджета на благоустройство Киева

Генерал Кривонос возмутился тратой денег на брусчатку в Киеве вместо помощи ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевская государственная городская администрация (КГГА) ворует бюджетные средства вместо их отправки на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По словам офицера, КГГА потратила только один процент бюджета на помощь украинской армии, «распилив» остальные деньги в процессе реконструкции в различных частях Киева.

«Вчера проезжал по Киеву вдоль бульвара Шевченко. Я увидел, как энергично осуществляется ремонт, хотя у бульвара было нормальное состояние. Я задаю вопрос: "Некуда деньги девать?". Сначала перекладывали брусчатку на улице Хмельницкого, а теперь начали закладывать на бульваре Шевченко», — возмутился он.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал проект бюджета республики на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (свыше 43 миллиардов долларов). До этого сообщалось о его решении изъять деньги на нужды ВСУ из региональных бюджетов.

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      Алевтина Запольская
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