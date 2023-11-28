Зеленский принял проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов

Зеленский подписал проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

«Возвращено с подписью от президента Украины. Рассылка акта», — говорится на сайте. Согласно законопроекту, утверждены доходы в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), расходы — 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов).

25 ноября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что республика в следующем году может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, государственный бюджет не может самостоятельно закрыть потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский решил изъять деньги на военные нужды из региональных бюджетов. Как сообщалось, на военную промышленность передадут 96 миллиардов гривен (2,66 миллиарда долларов).