Зеленский решил изъять деньги для военной промышленности из бюджетов регионов

Зеленский подписал закон об изъятии $2,66 млрд на военные нужды у регионов

Президент Украины Владимир Зеленский решил изъять деньги на военные нужды из региональных бюджетов, 17 ноября он подписал соответствующий законопроект, следует из базы данных Верховной рады.

Согласно документу, на военную промышленность передадут 96 миллиардов гривен (2,66 миллиарда долларов). Украинский парламент принял закон 8 ноября.

Как уточняет ТАСС, премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщал, что на военные нужды будут направлены дополнительные средства, полученные местными бюджетами за счет налога на доход физических лиц (НДФЛ) с денежного довольствие военнослужащих. Этот показатель у них больше, чем у представителей гражданских профессий.

По словам премьера, 45 процентов от суммы пойдут на производство беспилотников и морских дронов, столько же — на развитие военно-промышленного комплекса Украины, еще десять процентов распределят между воинскими частями.

Шмыгаль заверил, что правительство будет помогать регионам после изъятия средств, они смогут финансировать свои потребности.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что сокращение помощи Запада усугубит сложное положение страны. Политик призвала партнеров Киева не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых направлениях. Она отметила, что если для этого придется приостановить или прекратить реализацию менее важных проектов, то это следует сделать.