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22:25, 17 ноября 2023Бывший СССР

На Украине пожаловались на усугубление положения из-за сокращения помощи Запада

Вице-премьер Верещук: сокращение помощи Запада усугубит положение Украины
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Сокращение помощи Запада усугубит сложное положение Украины, об этом заявила вице-премьер республики Ирина Верещук в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Она отметила, что следующий год будет непростым, но в то же время важным. «Ситуация усугубляется уменьшением международной помощи, в том числе на гуманитарное реагирование», — добавила политик.

Верещук призвала партнеров Киева не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых направлениях. Она отметила, что если для этого придется приостановить или прекратить реализацию менее важных проектов, то это следует сделать.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о зафиксированном банкротстве страны. По его словам, государство не может само пополнять свой бюджет, и что три четверти его составляют заемные или грантовые средства из-за рубежа.

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      Марина Совина
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