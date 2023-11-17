На Украине пожаловались на усугубление положения из-за сокращения помощи Запада

Вице-премьер Верещук: сокращение помощи Запада усугубит положение Украины

Сокращение помощи Запада усугубит сложное положение Украины, об этом заявила вице-премьер республики Ирина Верещук в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Она отметила, что следующий год будет непростым, но в то же время важным. «Ситуация усугубляется уменьшением международной помощи, в том числе на гуманитарное реагирование», — добавила политик.

Верещук призвала партнеров Киева не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых направлениях. Она отметила, что если для этого придется приостановить или прекратить реализацию менее важных проектов, то это следует сделать.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о зафиксированном банкротстве страны. По его словам, государство не может само пополнять свой бюджет, и что три четверти его составляют заемные или грантовые средства из-за рубежа.

