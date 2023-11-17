Бывший премьер Украины Азаров: банкротство страны уже зафиксировано

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что банкротство страны уже зафиксировано. Соответствующая запись появилась на его странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Азаров утверждает, что Украина не способна самостоятельно наполнять свой бюджет, а 75 процентов его составляют заемные или грантовые средства.

«И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере 1,5 миллиарда евро», — добавил экс-премьер.

Ранее Азаров высказывался, что Украина планомерно погружается в 1937 год из-за доносов и проверок Службы безопасности (СБУ).