Бывший премьер Украины заявил о погружении страны в 1937 год

Экс-премьер Украины Азаров: страна погружается в 1937 год из-за доносов

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна планомерно погружается в 1937 год из-за доносов и проверок Службы безопасности (СБУ). На эту тему он высказался на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Азарова, таким образом украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии.

«Чего только стоит чат-бот "е-Ворог" [е-Враг]... С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления"», — рассказал он, уточнив, что также у граждан появилась возможность пожаловаться на таксиста с «антиукраинской» позицией.

Экс-премьер Украины счел, что больше всех писать жалобы будут жители Киева, которые уже «не раз показали себя на этом поприще во всей красе».

В июле сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины научило граждан писать доносы на людей, поддерживающих действия России. «Если вы уличили человека, который: участвует в боевых действиях на стороне России, призывает к свержению независимости нашей страны и ее территориальной целостности», — сообщило ведомство.