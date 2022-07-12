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Украинцев научили доносить за поддержку России

Минцифры Украины призвало граждан доносить на людей за поддержку России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министерство цифровой трансформации Украины научило граждан, в каких случаях следует доносить на людей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении ведомства сказано, что украинцам нужно писать доносы на людей, поддерживающих действия России. «Если вы уличили человека, который: участвует в боевых действиях на стороне России, призывает к свержению независимости нашей страны и ее территориальной целостности», — сообщило Минцифры.

Помимо этого, министерство призывает сообщать о лицах, которые сдают стратегически важные локации и местных предпринимателей, а также подрывают доверие к местным властям. Также отмечается, что необходимо доносить о людях, которые организуют выборы на занятых Россией территориях.

Уточняется, что Минцифры получило уже более 1800 аналогичных доносов. В ведомстве призвали и дальше «приобщаться к народной разведке и сдавать СБУ [Службе безопасности Украины] государственных изменников».

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы организовали тайную тюрьму недалеко от аэропорта Северодонецка, где пытали и допрашивали граждан на предмет связи с ЛНР. «Нашлись нехорошие люди, которые написали целые пачки доносов», — рассказал житель Северодонецка.

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Алевтина Запольская
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