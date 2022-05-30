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Житель Северодонецка рассказал о тайной тюрьме украинских спецслужб

Житель Северодонецка рассказал о тайной тюрьме СБУ в районе аэропорта

Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины / ТАСС

Украинские спецслужбы организовали тайную тюрьму недалеко от аэропорта Северодонецка, где пытали и допрашивали граждан на предмет связи с ЛНР. Об этом рассказал РИА Новости местный житель Валерий Дашкевич.

Как утверждает собеседник агентства, ему пришлось лично пройти через застенки пыточной. В 2014 году он был одним из организаторов референдума о независимости региона, поддерживал связь с ополчением. Его деятельностью заинтересовалась Служба безопасности Украины (СБУ).

«Нашлись нехорошие люди, которые написали целые пачки доносов. Думаю, это была военная разведка той бригады, что стояла здесь. А уже потом для оформления передавали следователям СБУ», — сообщил Дашкевич.

По его словам, пленных размещали в автомобильных боксах, где раньше стояли пожарные машины. Там их заставили подписывать признательные показания.

«Бокс был отапливаемый. Приковывали к трубе, и это было даже хорошо, потому что стояли холода — у трубы хоть греться можно было. Пытали электричеством. Делали "водопой" — вставляют в рот лейку и льют воду, пока она не заполнит весь желудок. Били металлическими палками с набалдашником из тряпок», — рассказал горожанин.

После признаний Дашкевича заставили сотрудничать с СБУ, однако, как он утверждает, ополченцы в ЛНР перестали выходить на связь, узнав о захвате соратника. Добывать информацию для Киева мужчина не смог.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти республики получили новые свидетельства по делу о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) в Донбассе, где пытали мирных людей. Речь идет в том числе о «Библиотеке». Так называли одно из мест заключения украинские националисты, сравнивая арестованных людей с книгами.

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Алевтина Запольская
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