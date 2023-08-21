Украинцы начнут зарабатывать на коррупции чиновников

Глава НАПК Новиков: украинцам начнут платить за сообщения о коррупции

На Украине создадут портал, с помощью которого украинцы смогут зарабатывать денежное вознаграждение за сообщения о фактах коррупции чиновников. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков, передает ТАСС.

«Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции», — сказал он, уточнив, что портал планируют запустить к сентябрю.

Обличитель сможет получить 10 процентов от предмета коррупционного правонарушения. При этом Новиков добавил, что размер платы за сообщение не может превышать 14 миллионов гривен (более 35 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов после череды скандалов с их незаконным обогащением. В своем обращении он назвал взяточничество во время войны государственной изменой.