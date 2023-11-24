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00:07, 25 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о возможности оплатить только половину возможностей ОПК

Министр Камышин: бюджет Украины может покрыть лишь половину возможностей обороны

Фото: Stringer / Reuters

Украина в следующем году может покрыть лишь половину возможностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в Telegram.

По его словам, государственный бюджет не может самостоятельно закрыть потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Имеющихся в бюджете на данный момент средств хватает на контрактацию примерно половины возможностей отечественного рынка в следующем году», — подчеркнул Камышин. Кроме того, существуют переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за рубежом, добавил он. Министр отметил, что Украина и дальше будет зависеть от внешних поставок своих партнеров.

Ранее сообщалось, что Украина потратит 175 миллиардов (почти 5 миллиардов долларов) из оборонного бюджета на покупку ракетного вооружения в 2024 году.

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      Марина Совина
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