На Украине захотели потратить 5 миллионов долларов на ракетное вооружение

Минобороны: Украина потратит почти 5 миллиардов долларов на ракетное вооружение

Украина потратит 175 миллиардов (почти 5 миллиардов долларов) из оборонного бюджета на покупку ракетного вооружения в 2024 году. Об этом сообщил замглавы Минобороны страны Юрий Джигир, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

Закупку ракетного вооружения и боеприпасов Джигир назвал одним из основных приоритетов оборонного бюджета Украины на 2024 год.

Кроме того, по словам замминистра, около 80 миллиардов гривен (2,2 миллиарда долларов) уйдет на военную технику. «Следующим приоритетом является текущий ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей к ней», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение изъять деньги на военные нужды из региональных бюджетов. Сообщается, что в военную промышленность страны передадут 96 миллиардов гривен (2,66 миллиарда долларов).