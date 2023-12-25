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07:00, 25 декабря 2023Бывший СССР

На Украине заявили о неспособности Минобороны управлять ВСУ

Аналитик Каленюк: Минобороны Украины не справляется с оснащением ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Unsplash

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что украинские власти и военное руководство не могут обеспечить Вооруженные силы страны (ВСУ). Об этом она высказалась в беседе с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком.

Аналитик заявила о неспособности Минобороны управлять ВСУ и подчеркнула, что ведомство не справляется с оснащением армии. «Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым», — отметила она.

В публикации отмечается, что надеждой для ВСУ является сохранение западных поставок при условии полного искоренения коррупции. Однако Киеву предстоит сделать для этого очень много, заключается в материале.

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      Марина Совина
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