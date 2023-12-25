Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие

Старший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), чье имя не раскрывается, заявил, что Россия уничтожила военную промышленность Украины. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Independent.

Военный обвинил Россию в уничтожении военной промышленности Украины и подчеркнул, что Киев лишился возможности производить оружие. Сейчас страна полностью зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.

Офицер добавил, что использование Россией нового оружия и тактик вынуждает Киев адаптировать свои запросы к Западу насчет нужной техники. Например, сейчас Киеву нужно больше ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чем ожидалось.

