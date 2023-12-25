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04:02, 25 декабря 2023Мир

Россию обвинили в уничтожении военной промышленности Украины

Старший офицер ВСУ: Россия лишила Украину возможности производить оружие

Фото: Unsplash

Старший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), чье имя не раскрывается, заявил, что Россия уничтожила военную промышленность Украины. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Independent.

Военный обвинил Россию в уничтожении военной промышленности Украины и подчеркнул, что Киев лишился возможности производить оружие. Сейчас страна полностью зависит от поставок от США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.

Офицер добавил, что использование Россией нового оружия и тактик вынуждает Киев адаптировать свои запросы к Западу насчет нужной техники. Например, сейчас Киеву нужно больше ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чем ожидалось.

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      Марина Совина
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