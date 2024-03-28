Лавров усомнился в необходимости обсуждать легитимность Зеленского

Лавров: признание легитимности Зеленского после 21 мая может не потребоваться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям», что признавать действующего президента Украины Владимира Зеленского в качестве лидера страны после 20 мая, возможно, не придется.

21 мая истекают президентские полномочия Зеленского. Несмотря на отсутствие запрета на голосование в период боевых действий, Киев отказался от проведения выборов главы государства весной 2024 года. При этом ранее стало известно, что ради легитимизации Зеленского офис президента Украины может распустить парламент.

«Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — отметил Лавров.

Лавров также прокомментировал декрет, которым Зеленский сам себе запретил переговоры с Москвой. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно высказывался о готовности вступить в серьезные переговоры с условием отмены данного указа.

Ранее киевский политолог Андрей Золотарев предположил, что после окончания полномочий Зеленского его легитимность не будет обсуждаться. Он объяснил это сигналом от западных партнеров, который могли получить украинские политики во избежание «раскачивания лодки».