В Киеве рассказали о решении Запада по судьбе Зеленского

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04:42, 27 марта 2024Бывший СССР

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«Страна.ua»: Запад мог запретить обсуждение легитимности Зеленского на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевский политолог Андрей Золотарев допустил в разговоре с изданием «Страна.ua», что западные страны могли запретить политикам на Украине обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.

«Не исключено, что пришел сигнал от наших партнеров, что "раскачивать лодку" сейчас нежелательно», — объяснил эксперт. По его мнению, еще одной причиной прекращения разговоров о легитимности Зеленского могла стать политическая пассивность бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который предпочел не вступать в конфронтацию с политиком.

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«Многих не устраивает статус-кво и нынешний президент. Да и ситуация в стране и на фронте не улучшается. Поэтому сейчас мы наблюдаем скорее лишь временную стабилизацию внутриполитической жизни», — отметил другой собеседник издания в украинских политических кругах.

Ранее политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что Владимир Зеленский уволил главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, так как не понимал, зачем необходим этот орган.

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      Маргарита Пименова
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