«Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется». Украинские военные в закрытом чате планировали захват Верховной Рады

РИА Новости: ВСУ заявили о планах захватить Верховную Раду

Украинские военные, недовольные политикой Киева, планируют захватить Верховную Раду, об этом стало известно российским специалистам, получившим доступ к закрытому чату ParaBelum. Переписка оказалась в распоряжении РИА Новости.

Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную Раду участник чата ParaBelum

Заговорщики предполагают набрать штат и провести подготовку бойцов. Также они заявили о важности привлечения военных в свою поддержку.

Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется участник чата ParaBelum

Участники чата считают, что народ Украины увидит военных во главе государства, за которыми идут все остальные бойцы Вооруженных сил (ВСУ), поэтому займет «нужную сторону».

Украинские военные говорили о создании радикальной партии с боевым крылом

12 марта РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что украинские военные планируют создать радикальную партию с боевым крылом.

Информация также стала известна из закрытого чата ParaBelum. Отмечалось, что представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов всерьез обсуждают перспективы свержения действующей власти и уничтожения командования ВСУ, в том числе используя террористические методы.

Среди участников переписки — бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона, морпех с ампутированной ногой, попавший в плен в Мариуполе и вернувшийся на родину по обмену, и другие военнослужащие. Всего в чате состояло 111 человек.

В обсуждениях говорилось, что в политике, как и в любом деле, создание партии «по приколу» может перерасти в фанатизм. Один из участников предлагал расправляться с несогласными, также прозвучала идея о создании отдельной группы для зачисток и террора по аналогии с Главным разведуправлением (ГУР).

Ну, значит, нужно будет, помимо партии, создавать еще группу отдельную по типу ГУР и делать зачистки в Верховной Раде участник чата ParaBelum

Заговорщики допустили, что украинское население поймет, кто стоит за терактами, однако из-за недовольства властями поддержит радикальные методы.

Военные обсуждали свержение Зеленского

В переписке военные также выражали недовольство действиями Владимира Зеленского и нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сменил на этой должности Валерия Залужного.

Командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима призвал встать на защиту экс-главкома, поскольку в противном случае последуют новые кадровые перестановки.

По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного Максим Шевцов командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

8 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об уходе в отставку главнокомандующего ВСУ. Украинский президент, в свою очередь, поблагодарил Залужного «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление украинской армии. «Время для такого обновления — именно сейчас», — подчеркивал Зеленский. Пост Залужного занял бывший командующий сухопутными войсками Александр Сырский.

Социологический центр «Социс» привел данные, согласно которым бывший главком ВСУ выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились сейчас. Выяснилось, что Залужный набрал бы в первом туре 41 процент голосов, Зеленский — 23,7 процента, бывший президент Петр Порошенко — 6,4 процента. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского — 67,5 против 32,5 процента.

На Украине считают, что Зеленский способствовал радикализации военных

Участники общественного движения «Другая Украина» считают, что Владимир Зеленский сам способствовал радикализации ВСУ, поскольку ограничил оппозицию, а решения, принимаемые военным и политическим руководством, вызывают недовольство в рядах бойцов, пишет РИА Новости.

Экс-депутат Спиридон Килинкаров указал на то, что люди не могут легальным способом выразить претензии к власти в условиях военного положения и запрета на проведение политических акций.

Думаю, Зеленский уже давно создал условия для формирования таких групп и недовольства внутри страны Спиридон Килинкаров экс-депутат, участник движения «Другая Украина»

По его словам, он пока не слышал о действиях организаций заговорщиков, чьи переписки оказались в распоряжении российских специалистов, однако недовольные военные могли бы поучаствовать в свержении Зеленского. Запад, контролирующий украинские силовые структуры, в этом случае готов «просто закрыть глаза или кого-то к чему-то подтолкнуть», уверен оппозиционный политик.

Еще один участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник добавил, что недовольство властью широко распространено как среди населения, так и в рядах ВСУ, хотя военнослужащие не могут участвовать в политической жизни. Он полагает, что активность против Зеленского начнется ближе к маю, когда истекут сроки его президентских полномочий.

Ранее Килинкаров назвал фатальную ошибку Зеленского, подчеркнув, что его стремление самостоятельно управлять войсками исходит не из обстановки на фронте, а из политической мотивации. Эксперт отметил, что отставкой экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Зеленский раскрыл намерения взять управление армией в свои руки.