«Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется». Украинские военные в закрытом чате планировали захват Верховной Рады
Украинские военные, недовольные политикой Киева, планируют захватить Верховную Раду, об этом стало известно российским специалистам, получившим доступ к закрытому чату ParaBelum. Переписка оказалась в распоряжении РИА Новости.
Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, — это в определенный момент захватить Верховную Раду
Заговорщики предполагают набрать штат и провести подготовку бойцов. Также они заявили о важности привлечения военных в свою поддержку.
Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется
Участники чата считают, что народ Украины увидит военных во главе государства, за которыми идут все остальные бойцы Вооруженных сил (ВСУ), поэтому займет «нужную сторону».
Украинские военные говорили о создании радикальной партии с боевым крылом
12 марта РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что украинские военные планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
Информация также стала известна из закрытого чата ParaBelum. Отмечалось, что представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и нацбатов всерьез обсуждают перспективы свержения действующей власти и уничтожения командования ВСУ, в том числе используя террористические методы.
Среди участников переписки — бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона, морпех с ампутированной ногой, попавший в плен в Мариуполе и вернувшийся на родину по обмену, и другие военнослужащие. Всего в чате состояло 111 человек.
В обсуждениях говорилось, что в политике, как и в любом деле, создание партии «по приколу» может перерасти в фанатизм. Один из участников предлагал расправляться с несогласными, также прозвучала идея о создании отдельной группы для зачисток и террора по аналогии с Главным разведуправлением (ГУР).
Ну, значит, нужно будет, помимо партии, создавать еще группу отдельную по типу ГУР и делать зачистки в Верховной Раде
Заговорщики допустили, что украинское население поймет, кто стоит за терактами, однако из-за недовольства властями поддержит радикальные методы.
Военные обсуждали свержение Зеленского
В переписке военные также выражали недовольство действиями Владимира Зеленского и нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сменил на этой должности Валерия Залужного.
Командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима призвал встать на защиту экс-главкома, поскольку в противном случае последуют новые кадровые перестановки.
По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного
8 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об уходе в отставку главнокомандующего ВСУ. Украинский президент, в свою очередь, поблагодарил Залужного «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление украинской армии. «Время для такого обновления — именно сейчас», — подчеркивал Зеленский. Пост Залужного занял бывший командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
Социологический центр «Социс» привел данные, согласно которым бывший главком ВСУ выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились сейчас. Выяснилось, что Залужный набрал бы в первом туре 41 процент голосов, Зеленский — 23,7 процента, бывший президент Петр Порошенко — 6,4 процента. Во втором туре Залужный победил бы Зеленского — 67,5 против 32,5 процента.
На Украине считают, что Зеленский способствовал радикализации военных
Участники общественного движения «Другая Украина» считают, что Владимир Зеленский сам способствовал радикализации ВСУ, поскольку ограничил оппозицию, а решения, принимаемые военным и политическим руководством, вызывают недовольство в рядах бойцов, пишет РИА Новости.
Экс-депутат Спиридон Килинкаров указал на то, что люди не могут легальным способом выразить претензии к власти в условиях военного положения и запрета на проведение политических акций.
Думаю, Зеленский уже давно создал условия для формирования таких групп и недовольства внутри страны
По его словам, он пока не слышал о действиях организаций заговорщиков, чьи переписки оказались в распоряжении российских специалистов, однако недовольные военные могли бы поучаствовать в свержении Зеленского. Запад, контролирующий украинские силовые структуры, в этом случае готов «просто закрыть глаза или кого-то к чему-то подтолкнуть», уверен оппозиционный политик.
Еще один участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник добавил, что недовольство властью широко распространено как среди населения, так и в рядах ВСУ, хотя военнослужащие не могут участвовать в политической жизни. Он полагает, что активность против Зеленского начнется ближе к маю, когда истекут сроки его президентских полномочий.
Ранее Килинкаров назвал фатальную ошибку Зеленского, подчеркнув, что его стремление самостоятельно управлять войсками исходит не из обстановки на фронте, а из политической мотивации. Эксперт отметил, что отставкой экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Зеленский раскрыл намерения взять управление армией в свои руки.