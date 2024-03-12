Украинских военных уличили в желании создать радикальную партию с боевым крылом

РИА: военные ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом

Украинские военные планируют создать радикальную партию с боевым крылом. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, в закрытом Telegram-чате представители элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), СБУ и нацбатов всерьез обсуждают перспективы свержения действующей власти и уничтожения командования ВСУ, в том числе используя террористические методы.

Так, по одному из планов военные предложили расправиться с депутатами Верховной рады. При этом, уверены заговорщики, обычные украинцы настолько недовольны действующей властью, что поддержат подобные теракты.

Ранее стало известно, что в ВСУ недовольны перестановками в военном руководстве и обсуждают свержение Владимира Зеленского. В качестве кандидата на должность президента Украины прочили экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.