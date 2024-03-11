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12:19, 11 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о планах элиты ВСУ свергнуть Зеленского

РИА Новости: военные элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского

Фото: IMAGO / Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Военные элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) недовольны перестановками в военном руководстве и обсуждают свержение Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

По его данным, специалистам удалось получить доступ к ресурсу, где общаются представители украинских элитных подразделений. Речь идет о морской пехоте, спецназе, разведке, спецподразделениях Службы безопасности Украины (СБУ) и разных националистических батальонах, уточнил он.

Собеседник агентства назвал их высококвалифицированными специалистами, недовольными сменой руководства. «Они всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ», — сказал представитель силовых структур.

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Он добавил, что доступ получен к закрытому Telegram-каналу ParaBelum. Там командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Шевцов с позывным Зима призывал участников свергнуть Зеленского, отмечает агентство. «Давайте снесем эту зеленую крысу и поставим [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного», — говорится в его голосовом сообщении.

Ранее Залужного начали оформлять на должность посла Украины в Великобритании. О том, что экс-главнокомандующий ВСУ займет этот пост, сообщила пресс-служба МИД страны 7 марта. Его назначение обернулось дипломатическим скандалом. По информации издания «Зеркало недели», Залужный получит пост с беспрецедентным нарушением дипломатических норм.

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