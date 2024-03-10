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12:47, 10 марта 2024Бывший СССР

На Украине начали оформлять документы для назначения Залужного послом

На Украине начались процедуры по оформлению экс-главкома ВСУ Залужного послом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Начались процедуры по оформлению экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на должность посла республики в Великобритании. Об этом сообщил замглавы офиса президента страны Андрей Сибига в эфире телеканала «Рада».

Как передает Сибига, необходимые документы, связанные с назначением Валерия Залужного, оформляют в настоящее время. «Поступило соответствующее представление от министра иностранных дел с таким предложением, оно было поддержано Зеленским», — говорит замглавы офиса президента Украины.

Сибига добавил, что после согласования кандидата будут проведены еще некоторые процедуры. «После этого формальным финалом этой истории является указ Зеленского о назначении послом соответствующей кандидатуры, это состоится после получения согласования от британской стороны», — отмечает он.

О том, что экс-главнокомандующий ВСУ Залужный станет послом в Великобритании, сообщила пресс-служба МИД Украины 7 марта. Отмечается, что его назначение обернулось дипломатическим скандалом. По информации издания «Зеркало недели», Залужный получит пост с беспрецедентным нарушением дипломатических норм.

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      Алиса Удовик
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