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06:20, 10 марта 2024Мир

Новое назначение Залужного обернулось дипломатическим скандалом

«ЗН»: Залужного назначили послом в Британии с нарушением дипломатических норм

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новое назначение экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на должность посла республики в Великобритании обернулось дипломатическим скандалом. По информации издания «Зеркало недели» («ЗН»), размещенной в Telegram-канале, он получил пост с «беспрецедентным» нарушением дипломатических норм.

«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — отмечается в материале. Именно это, по словам журналистов, и является грубым нарушением этики, а также писаных и неписаных правил дипломатии.

Издание полагает, что скандал вокруг назначения Залужного специально организовали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Якобы там оказали давление на главу МИД республики Дмитрия Кулебу, опасаясь, что экс-главком ВСУ откажется от назначения. Автор подчеркивает, что Кулеба не может отказать Зеленскому, когда он своими указами «нарушает законы, правила и приличия».

Также сомнение вызвали и успехи Залужного на новом посту, поскольку ему придется напрямую взаимодействовать с Зеленским, что, по опыту прошлой его должности, не удавалось без конфликтов с президентом. Издание отметило, что вряд ли украинский лидер даже захочет поднимать телефонную трубку, если на другом конце его ждет экс-главком ВСУ.

«При этом сам Залужный не имеет абсолютно никакого представления о том, что такое посольство и работа посла», — указано в статье. Бывшему главнокомандующему украинской армии предрекли столкновение с ежедневными доносами в новом коллективе.

Ранее стало известно о признании Залужного непригодным к военной службе. Экс-главком ВСУ решил уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заниматься другой деятельностью.

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      Александра Синицына
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