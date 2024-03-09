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12:11, 9 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о признании Залужного непригодным к военной службе

«Зеркало недели»: Залужного зимой признали непригодным к военной службе

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного зимой признали непригодным к военной службе. Как сообщает ТАСС, об этом стало известно украинскому изданию «Зеркало недели».

Дата прохождения Залужным медкомиссии не приводится. При этом отмечается, что в феврале он подал рапорт об увольнении с военной службы.

По данным издания, после увольнения с поста главкома ВСУ Залужный был выведен в распоряжение министра обороны Украины Рустема Умерова. Однако ему не предложили какую-либо значимую военную должность, соответствующую уровню его подготовки и опыта. В связи с этим бывший главком ВСУ решил уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заниматься другой деятельностью.

Ранее сообщалось, что Залужного назначили послом Украины в Великобритании. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-главком ВСУ сам попросил направить его на дипломатическую работу.

8 февраля стало известно, что Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Его пост занял бывший командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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      Олег Давыдов
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