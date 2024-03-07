МИД Украины: экс-главнокомандующий ВСУ Залужный станет послом в Великобритании

Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначат послом в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Президент Украины [Владимир Зеленский] согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в публикации дипломатического ведомства.

Отмечается, что теперь кандидатуру Залужного должны одобрить в Лондоне.

О предложении экс-главнокомандующему ВСУ должности посла в Лондоне стало известно в начале февраля. По сообщениям журналистов, тогда Залужный отказался от подобного назначения.