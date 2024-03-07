Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:22, 7 марта 2024Бывший СССР

Залужного назначат послом в Великобритании

МИД Украины: экс-главнокомандующий ВСУ Залужный станет послом в Великобритании

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначат послом в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Президент Украины [Владимир Зеленский] согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в публикации дипломатического ведомства.

Отмечается, что теперь кандидатуру Залужного должны одобрить в Лондоне.

О предложении экс-главнокомандующему ВСУ должности посла в Лондоне стало известно в начале февраля. По сообщениям журналистов, тогда Залужный отказался от подобного назначения.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал завод «Северсталь». Он находится почти за тысячу километров от Украины

      В возвращении Крыма России нашли необычную деталь

      Стал известен перечень бесплатных медицинских услуг для россиян

      Россию обвинили в попытке госпереворота в Молдавии

      В Париже решили избавиться от квартиры Карла Лагерфельда

      На Украине демобилизуют срочников

      Глава МОК заявил о вынужденных санкциях в отношении российского спорта

      Женщины восхитились одеждой с карманом для мастурбации

      СБУ задержала четырех граждан Украины за поддержку России

      Российский полицейский пойдет под суд за взятку от мигранта за бездействие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше