Стало известно об отказе Залужного от должности посла в Британии

WP: Залужный отказался от должности посла Украины в Британии

Отправленный в отставку бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от должности посла Украины в Великобритании. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Залужный отказался ехать в Британию, так как это гражданская должность. «Залужный, кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится на военном положении», — говорится в материале.

Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Залужным. Во время нее он поблагодарил бывшего главнокомандующего «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ.