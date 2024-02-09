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00:26, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Стало известно об отказе Залужного от должности посла в Британии

WP: Залужный отказался от должности посла Украины в Британии
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отправленный в отставку бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался от должности посла Украины в Великобритании. Об этом пишет Washington Post (WP) со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Залужный отказался ехать в Британию, так как это гражданская должность. «Залужный, кадровый военный, он не может уйти из армии, пока Украина находится на военном положении», — говорится в материале.

Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с Залужным. Во время нее он поблагодарил бывшего главнокомандующего «за два года защиты» республики, обсудив с ним необходимое обновление украинской армии. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил информацию об отставке главкома ВСУ.

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      Марина Совина
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