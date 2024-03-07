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21:47, 7 марта 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности о назначении Залужного послом

Зеленский: Залужный сам попросил его направить на дипломатическую работу
Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Владимир Зеленский и Валерий Залужный . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение бывшего главкома вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский раскрыл подробности о назначении Залужного послом и подчеркнул, что тот сам попросил его направить на дипломатическую работу.

«Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — отметил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Залужного назначат послом в Великобритании. Теперь его кандидатуру должны одобрить в Лондоне.

О предложении экс-главнокомандующему ВСУ должности посла в Лондоне сообщалось в начале февраля. По сообщениям журналистов, тогда Залужный отказался от подобного назначения.

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      Марина Совина
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